Oposição critica governo Lula e quer convocar Lewandowski após fuga em presídio federal

Pela primeira vez, Brasil registra fuga em presídio de segurança máxima. Caso ocorreu no Rio Grande do Norte

"Vamos cobrar todas as informações a respeito e a imediata apuração sobre as gravíssimas fugas. O novo ministro da Justiça será convocado", disse o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Sanderson (PL-RS), nesta quarta-feira, 14.

Após duas fugas serem registradas pela primeira vez em presídio federal, parlamentares querem convocar o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski , para dar explicações ao Congresso Nacional. A situação ocorreu na Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima no Rio Grande do Norte.

A convocação de Lewandowski, no entanto, depende da instalação do colegiado na Câmara, que costuma ocorrer apenas em março e pode atrasar em meio a disputas pela formação dos blocos partidários na Casa.

O ministro foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o antigo chefe da Pasta, Flávio Dino, ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nas redes sociais, a oposição ao governo teceu críticas à situação por se tratar da primeira vez em que uma fuga é registrada em presídios federais do Brasil.

Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi um dos desses opositores. "Inédita fuga em presídio federal de segurança máxima. Dois presos ligados ao Comando Vermelho. Não basta o desgoverno com déficit nas estatais explodindo e rombo nas contas públicas em 130 bi. A destruição do país é evidente, enquanto a militância aplaude perseguições políticas", escreveu em seu X, antigo Twitter.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou serem "necessários esclarecimentos do Governo Federal sobre o ocorrido". Enquanto o deputado Tenente-coronel Zucco (PL-RS) declarou: "Em 2019, um líder do PCC foi flagrado reclamando do rigor do Gov. Bolsonaro e dizendo: 'O PT tinha com nóis um diálogo cabuloso'. O PT voltou ao poder em 2023. Em 2024, acontece pela primeira vez uma fuga de um presídio federal de segurança máxima. Fatos. Apenas fatos" [sic].

