Devemos retomar o potencial da parceria com África, diz Lula ao embarcar ao continente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil deve retomar o potencial da parceria com o continente africano. O petista embarcou na tarde desta terça-feira, 13, rumo à África, onde cumprirá agendas durante a semana.

"Embarco para o Egito nesta terça-feira de carnaval. Na sequência, visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria", afirmou o presidente, em publicação no X, antigo Twitter.

Lula embarcou da Base Aérea de Brasília por volta das 14h desta terça-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumirá o exercício da presidência com Lula fora do País, acompanhou a partida. Nas redes sociais, Alckmin postou uma foto em que aparece de mãos dadas com Lula em frente ao avião da Presidência da República.