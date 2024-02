Idilvan protocola projeto para garantir que piso salarial do magistério tenha sempre ganho real

Texto fixa que o reajuste anual do piso do magistério não poderá ser inferior à inflação acumulada do ano anterior - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

O deputado destaca que, em 2024, o índice de reajuste do piso da categoria foi calculado em 3,62%, valor abaixo da inflação registrada no ano passado, que fechou em 4,62%.

Atualmente, a Lei já prevê que o piso será atualizado anualmente, em janeiro, utilizando o percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano (Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007). Na justificativa do projeto de lei, o parlamentar explica as motivações para a mudança.

“Como a Lei nº 11.494, de 2007 foi revogada e há certa controvérsia quanto à manutenção da validade de tal critério. Propomos então deixar inequívoca tal manutenção, atualizando a referência ao VAAF-MIN da nova Lei de regulamentação do Fundeb (nº 14.113, de 2020), que nada mais é do que o valor anual mínimo por aluno da lei anterior”, justifica.

Idilvan pede aos pares que o Congresso dê um “passo além” com a aprovação do projeto.

“Propomos ainda ir um passo além: garantir que não haja perdas salariais para os professores quando este crescimento do valor anual mínimo por aluno for menor que a inflação medida pelo INPC do ano anterior ao da atualização do piso”, conclui.