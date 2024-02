Moraes manda soltar Valdemar Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro

No dia anterior, Moraes havia convertido a prisão em flagrante em preventiva, o que conferia prazo indeterminado

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recebeu liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No dia anterior, Moraes havia convertido a prisão em flagrante em preventiva, o que conferia prazo indeterminado.

A liberdade foi concedida após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou a idade do investigado, 74 anos, e o fato de não ter sido cometido crime violento ou com ameaça grave.

Moraes deferiu pedido de vista dos autos e estabeleceu prazo de 24 horas para a Procuradoria-geral da República (PGR) se manifestar. A decisão considera que a PGR deve analisar o pedido de liberdade provisória solicitado pela defesa de Valdemar.