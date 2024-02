'Vocês já sabem sobre isso', diz Padilha após pergunta sobre rompimento com Lira

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), responsável pela articulação política do governo, desconversou nesta quinta-feira quando perguntado sobre sua relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Padilha é o principal alvo de Lira dentro do governo federal. Em Brasília, é sabido que o presidente da Câmara cortou interlocução com o ministro.

"Vocês já sabem sobre isso. A questão central é: o governo tem diálogo, o governo nunca rompeu qualquer diálogo e nunca romperá", disse Padilha, depois de ser questionado por jornalistas se mantinha conversas com o presidente da Câmara.

O ministro das Relações Institucionais deu as declarações no Palácio da Alvorada ao lado do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Eles foram à residência oficial para uma reunião com Lula, que mais cedo havia recebido Arthur Lira. Guimarães é próximo do presidente da Câmara.