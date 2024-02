'O plano B tem que pôr em prática agora', disse Bolsonaro em reunião

O então presidente Jair Bolsonaro reuniu-se em 5 de julho de 2022 com a alta cúpula do Governo Federal. Segundo vídeo apreendido pela PF no computador do tenente-coronel Mauro Cid, ele questiona o sistema eleitoral brasileiro, diz que vai perder a eleição e clama seus ministros e não se omitirem. "Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que tá passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros", afirmou Bolsonaro, e demandou que "daqui pra frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui".

"A fotografia que pintar no dia 2 de outubro acabou, p****! Quer mais claro do que isso? Nós tamos fazendo a coisa certa, mas o plano B tem que por em prática agora", disse ainda o ex-presidente.

Na ocasião, Bolsonaro reforçou boatos sem provas, afirmando que o dinheiro do narcotráfico teria financiado a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência e difundindo desinformações sobre a lisura do sistema eleitoral. Ele fala, inclusive, da reunião com embaixadores que aconteceria no dia 18 de julho, poucos dias depois. No ato com embaixadores, voltou a questionar o sistema de votação e atacar a Justiça Eleitoral, o que o levou a ser declarado inelegível em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em junho de 2023.