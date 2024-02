Veja trechos principais e vídeo na íntegra da reunião em que Bolsonaro incita golpe

Gravação ocorreu em 5 de julho e foi apreendida no computador do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid Crédito: Reprodução/O GLOBO/Polícia Federal

A Polícia Federal teve acessos a vídeos de uma reunião, no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ministros e aliados discutem ações para impedir a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Segundo os presentes, o resultado seria favorável ao petista mesmo se Bolsonaro obtivesse “80% dos votos”, devido à suposta interferência do Judiciário. Na ocasião, dinâmicas golpistas são propostas tanto por Bolsonaro quanto pelo general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O encontro ocorreu em 5 de julho e a gravação, apurada pela coluna de Bela Megale, do O Globo, foi apreendida no computador do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O vídeo é peça fundamental da operação Tempus Veritatis, que investiga tentativas de golpe de Estado e fraude nas eleições. Dentre os investigados, estão Bolsonaro e aliados, presentes na reunião. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No vídeo, o ex-presidente enfatiza que algo precisa ser feito “antes das eleições”, para evitar que o “Brasil se transforme em uma grande guerrilha”. "Nós sabemos que se a gente, se a gente reagir depois das eleições vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém duvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições", diz o ex-presidente no vídeo abaixo.

