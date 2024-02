Veja como era o monitoramento de Alexandre de Moraes e como seria a prisão do ministro do STF

Investigações da Polícia Federal (PF) apontam que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) monitoravam a agenda e os deslocamentos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. As informações fazem parte da decisão que embasou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira, 8, para investigar organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

O documento cita a existência de um núcleo de inteligência formado por assessores próximos a Jair Bolsonaro (PL), na época presidente, que vigiava "a agenda, o deslocamento aéreo e a localização de diversas autoridades". Na lista dos monitorados está Alexandre de Moraes.

O objetivo dos golpistas era, segundo a investigação, capturar e deter o ministro do STF, logo nas primeiras horas do início do plano de golpe de Estado. Por isso, o monitoramento dele era importante. De acordo com o relatório, a vigilância ocorreu, pelo menos, entre os dias 14 e 31 de dezembro de 2022.