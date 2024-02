Valdemar Costa Neto é preso em flagrante em operação da PF por porte ilegal de arma de fogo

O presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 8, por porte ilegal de arma de fogo. Ele é um dos investigados na Operação Tempus Veritatis e foi flagrado pela Polícia Federal (PF) com uma arma em situação irregular durante as buscas feitas nesta manhã. A Operação Tempus Veritatis (hora da verdade, em latim) mira também em outros aliados de Jair Bolsonaro, como Braga Netto e Augusto Heleno, entre outros.