'Valdemar conta com nosso apoio incondicional', diz vice-presidente do PL

Após prisão em flagrante do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nesta quinta-feira, 8, o vice-presidente da legenda, deputado Capitão Augusto (SP), emitiu uma nota à imprensa dizendo que o dirigente da sigla conta com "apoio incondicional e confiança irrestrita" de todos os filiados.

"Sob sua orientação, o partido não apenas se consolidou como o maior partido do Brasil, mas também se consolidou como um bastião de valores conservadores, representando uma voz poderosa para muitos brasileiros. Sua habilidade em navegar pelos desafios políticos com sabedoria e integridade reafirma sua posição como um líder excepcional em nosso país", disse em nota.

Capitão Augusto afirmou ainda que é fundamental, em meio a um cenário desafiador, reconhecer o "papel significativo e a liderança excepcional" de Valdemar na presidência do PL. "Sua habilidade para guiar o partido através de tempos complexos demonstra não apenas sua visão estratégica, mas também sua dedicação incansável à causa conservadora", enfatizou.