Pepita de ouro encontrada com Valdemar seria de garimpo, diz primeira perícia

O líder do partido de Bolsonaro é um dos investigados na Operação Tempus Veritatis

A perícia preliminar da Polícia Federal (PF) constatou que a pepita de ouro encontrada com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, provem de garimpo. Ele foi alvo de busca e apreensão em operação da PF nesta quinta-feira, 8, mas acabou preso por ter sido encontrado uma arma, que não estava em seu nome, e com uma pepita de ouro.

A informação foi confirmada à veículos de comunicação, como a CNN, Uol e O Globo, por fontes da organização. Conforme relatório obtido pelo g1, as características da pepita de ouro mineral apontam que seria "típica de atividade de garimpagem".

"Tais como o alto teor de ouro, textura, granulometria e a sua composição química e mineral, indicam que se trata de produto aurífero primário, proveniente de retirada direta da jazida, sem processamento, típico de atividade de garimpagem", aponta o conteúdo da perícia.