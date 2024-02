Família de Marcelo Arruda, morto por bolsonarista em 2022, receberá R$ 1,7 milhão da União

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai pagar uma indenização de R$ 1,7 milhão à companheira e aos quatro filhos de Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) de Foz do Iguaçu (PR) assassinado por um agente penitenciário bolsonarista durante sua festa de aniversário em julho de 2022. O acordo foi homologado pela Justiça Federal nesta quarta-feira, 7.

Em nota, a AGU informa que pretende, posteriormente, entrar com uma ação contra o autor do crime para cobrá-lo pelo valor pago a título de indenização.

Marcelo Arruda era guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Em 9 de julho de 2022, comemorava seu aniversário de 50 anos na sede de um clube associativo. A festa contava com decoração customizada com símbolos petistas.

Sem ser convidado, o agente penitenciário Jorge Guaranho, apoiador do então presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou ao local da festa em um carro branco, acompanhado de uma mulher com uma criança no colo. Ao descer do veículo, se dirigiu aos presentes dizendo aos gritos: "Aqui é Bolsonaro".

Guaranho entrou no salão portando uma pistola Taurus calibre .40 e iniciou uma discussão, por motivos políticos. Guaranho e Arruda se desentenderam e o agente penitenciário deixou o local. O autor do crime voltou 20 minutos depois e efetuou dois disparos contra o guarda municipal.