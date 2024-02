Lula fala que mulher não quer namorar com 'ajudante geral' e defende profissionalização

O presidente Luiz Inácio Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 7, no Rio de Janeiro, que "nenhuma mulher quer namorar um ajudante geral". A declaração ocorreu durante discurso na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio no Complexo do Alemão.

Ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e de ministros do governo, como Anielle Franco (Igualdade Racial) e Camilo Santana (Educação), o chefe do Executivo discursava sobre a importância dos jovens se profissionalizarem.

"Se a gente não tiver uma profissão, vai ser ajudante geral. E ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira de trabalho: ‘qual é sua profissão? Ajudante geral’. A mulher fala: ‘pô, cara, nem uma profissão você tem, para levar arroz e o feijão no final do mês...’ Então, tem que estudar", disse Lula.