Fusão do Patriota com PTB, PRD de Fortaleza filia pré-candidatos para 2024

O PRD Fortaleza, sigla criada em 2023, com a fusão do PTB e do Patriota, lançou uma chapa de pré-candidatos a vereador para as eleições de 2024 na capital cearense. Ao todo, o ato, realizado no Hotel Oásis, na Beira Mar, contou com a adesão de 37 políticos. A legenda integra a base aliada ao prefeito José Sarto (PDT).

Segundo o presidente do partido no Ceará, o vereador Michel Lins, a alta procura pelo partido se deve a dois fatores. O primeiro seriam acordos a serem cumpridos antes e após as eleições com os novos filiados.

Além disso, ele frisa o impacto da diminuição no número permitido de vagas permitidas por partido. “Caiu de 65 para 44 neste pleito, é importante não deixar para última hora e se filiar logo para garantir a vaga na chapa para 2024, seja em qual partido for”, disse.