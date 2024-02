Pesquisa Atlas: aprovação de Lula sobe para 51,7% em janeiro; 42,8% desaprovam

02.02.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de Anúncio do Novo Ciclo de Investimentos da Volkswagen do Brasil, na Fábrica da Volkswagen. São Bernardo do Campo - SP. Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 51,7%, indica pesquisa Atlas. Outros 42,8% desaprovam a gestão petista, enquanto 15,9% a consideram regular. A pesquisa ouviu 7.405 pessoas de 28 a 21 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. Conforme o Atlas publicou no Twitter, a avaliação negativa do governo caiu seis pontos percentuais na comparação com a última pesquisa.