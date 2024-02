Moraes, Gilmar, Zema e Vini Jr.: veja quem ganhará medalha da Câmara por relevantes serviços

A Câmara dos Deputados realizará nesta quarta-feira, 7, a cerimônia de entrega da Medalha Mérito Legislativo de 2023. Trata-se de uma premiação concedida pelos parlamentares desde 1983 que agracia personalidades, autoridades, entidades ou instituições que "tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil", como diz a Casa.

Entre os condecorados na edição de 2023, figuram nomes como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e André Mendonça, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O Congresso retomou as atividades nesta segunda, 5, com projetos que interferem na atuação dos ministros do Supremo em mais uma etapa do embate do Congresso com a Corte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os projetos previstos para a pauta das Casas neste ano, há uma proposta que, aprovada, exigiria um aval do Legislativo para medidas judiciais do Supremo contra parlamentares em exercício, como ordens de busca e apreensão. A discussão vem na esteira de operações da Polícia Federal (PF) em endereços ligados aos deputados federais Carlos Jordy e Alexandre Ramagem, ambos do PL do Rio de Janeiro. Os mandados de busca e apreensão contra Jordy e Ramagem foram autorizados pelo STF.