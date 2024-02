Haddad suspeita de lavagem de dinheiro em programa para setor de eventos

O ministro Fernando Haddaad (Fazenda) alertou líderes do Congresso Nacional de que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) teria dado margem para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas no País. Conforme o jornal Folha de S. Paulo, fiscais da Receita Federal investigam indícios depois de o custo do programa aumentar, em 2023.

Mais informações ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor declarado pelas empresas chegou a R$ 17 bilhões, enquanto a expectativa era de despesa anual de R$ 4,4 bilhões. Haddad afirma a interlocutores que a política precisa acabar. O Fisco tem apontado fraudes que podem ter atingido R$ 30 bilhões.