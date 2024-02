Deputado cearense quer Halleluya no calendário oficial de eventos turísticos do Brasil

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) quer a inserção do Festival Halleluya, idealizado pela Comunidade Católica Shalom, no calendário turístico oficial do País. Conforme a pauta da Câmara dos Deputados, a previsão é de que o texto (confira o projeto aqui) seja votado na próxima quinta-feira, 8. "O porte atingido pelo Festival Halleluya pode ser avaliado pelo fato de que se estima que nada menos de um milhão de pessoas tenha comparecido ao evento neste ano", disse o parlamentar sobre a edição de 2022.

"Não por acaso, já é consagrado como Patrimônio Cultural de Fortaleza e incluído no Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial do Município, pela Lei Municipal nº 10.711, de 18/04/18, e já faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará, pela letra da Lei Estadual nº 15.351, de 02/05/13", complementou.