Criador do 'Leite de Rosas' é cearense e já foi prefeito de cidade no Amazonas; conheça a história

O famoso recipiente cor-de-rosa, com líquido utilizado para limpeza da pele, está presente na casa de milhões de brasileiros há décadas. Sempre ali dentro do armário do banheiro, na cabeceira da cama, se misturando a outros itens do nosso dia a dia. É o icônico "Leite de Rosas". Mas você já parou pra pensar quem foi o criador do cosmético que virou um dos símbolos mais fortes da nossa identidade comercial?

Trata-se do cearense Francisco Olympio de Oliveira. Nascido em 1878 na cidade de Quixadá e órfão de pai e mãe, ele se mudou ainda adolescente para o Rio de Janeiro, fugindo da seca que assolava a região.

Começou a trabalhar ajudando a abrir estradas e depois desenvolvendo negócios que o levariam até o estado do Amazonas, aproveitando o auge do ciclo da borracha na capital Manaus. Chegou a comprar fazendas de seringais, mas logo o negócio declinou, mudando-se, em 1912, para a cidade de Itacoatiara (AM), onde envereda pelo ramo da pecuária. Chega a ser eleito prefeito da cidade e, em 1920, se casa com Maria de Lourdes.