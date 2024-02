Líderes de PT e PSOL se reúnem na Colômbia para Rede Futuro

Entidade que reúne jovens lideranças do campo progressista, a "Rede Futuro" terá seu segundo encontro em Bogotá, capital da Colômbia entre os dias 2 e 4 de fevereiro. Sob o tema "Geração de Paz", os políticos da chamada "nova esquerda" debaterão sobre mudanças climáticas, transição energética, narcotráfico e combate ao autoritarismo. Segundo o site da instituição, o objetivo do grupo é "fortalecer e articular agendas comuns e tratar os desafios da época".

A primeira reunião da "Rede Futuro" ocorreu entre os dias 7 e 9 de abril de 2023, em Santiago, capital do Chile, e contou com a participação do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e das deputadas federais Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Ana Pimentel (PT-MG), entre outros nomes.

Já na edição deste ano, estão participando o deputado federal Henrique Vieira (PSOL-RJ); a presidente do PSOL, Paula Coradi; a secretaria de relações internacionais do partido, Débora Cavalcante; e o ex-chefe nacional da sigla Juliano Medeiros.