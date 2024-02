Na despedida, Dino faz agradecimento a Lula e elogia o sucessor, Ricardo Lewandowski

No discurso de despedida do cargo de ministro da Justiça, Flávio Dino - que volta a assumir um assento no Senado antes de ser empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) -, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter lhe convidado para fazer parte da sua fileira de ministros, e fez elogios a seu sucessor, o recém-empossado ministro Ricardo Lewandowski.

Além das autoridades, Dino agradeceu, primeiramente, ao povo do Maranhão, seu reduto eleitoral, e onde atuou como governador do Estado, "tudo que pedi ao povo do Maranhão, tudo que pedi, ele me outorgou", disse. "Quero também agradecer ao presidente da República por que foi graças a sua confiança que tive a honra de ser ministro da Justiça, trabalhar naquele belíssimo prédio, e sucessivamente em breve, ir ao Supremo Tribunal", continuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre Lewandowski, Dino desejou sorte, sucesso e proteção de Deus ao colega. "E garanto que o senhor vai precisar das três coisas todos os dias", brincou. Dino também pontuou que a pauta sindical está equacionada, e que caberá a seu sucessor concretizar as conquistas da pauta.