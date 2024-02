18 prefeitos são presos em operações anticorrupção em Santa Catarina

As ações são realizadas desde o ano de 2022

Investigações que visam combater a corrupção em Santa Catarina já resultaram na prisão de 18 prefeitos do estado desde dezembro de 2022, dentre as quais 16 foram deflagradas por meio da Operação Mensageiro.

A operação mais conhecida é a Mensageiro, ligada à coleta do lixo. Dentre os alvos da investigação, está o grupo empresarial Serrana Engenharia, hoje intitulado Versa, e o empresário Odair Manrrich. Este confessou que realizou pagamento de propinas a vários gestores municipais do estado em troca de serviço de limpeza urbana.

Apenas nesta operação, o Ministério Público convenceu o Tribunal de Justiça a prender os 16 prefeitos, embora alguns já estejam soltos.

Os advogados da empresa afirmam que colaboram com a apuração dos fatos.

“O Grupo Serrana vem cumprindo fielmente o seu acordo de colaboração firmado com o Ministério Público, auxiliando a Justiça no pleno esclarecimento dos fatos relacionados à Operação Mensageiro, informou Leonardo Pereima, advogado do Grupo Serrana.

Até julho, a investigação já havia alcançado 20 municípios. Entre empresários, políticos, operadores e servidores, foram expedidos 40 mandados de prisão e 232 ordens de busca e apreensão.

Em novembro de 2023, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou todos os 14 réus do núcleo empresarial. Os réus foram condenados pelo crime de organização criminosa na Operação Mensageiro.