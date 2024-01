Dino deixa governo habilitando discurso de Lula contra Bolsonaro na segurança pública

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o encerramento da gestão de Flávio Dino no Ministério da Justiça para, no ano eleitoral, habilitar o discurso da gestão em favor do compromisso com a segurança pública e rechaçar, com dados, críticas de negligência no combate ao crime organizado. A área é, na gestão petista, um dos principais focos de avaliação negativa e deve aparecer com destaque nas principais disputas eleitorais deste ano.

O próprio presidente incentiva a polarização nas campanhas, sobretudo nas capitais. Nesta quarta-feira, 31, em um ato que marcou o encerramento da passagem de Dino pela pasta, no Palácio do Planalto, o governo buscou marcar a posição de que a abordagem distinta da adotada no governo de Jair Bolsonaro (PL) mostrou-se mais eficiente e que o bolsonarismo "não tem o monopólio da verdade sobre o tema".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Egresso do Exército e tendo no meio militar uma forte base de apoio, Bolsonaro destacou-se pela tolerância a excessos policiais como algo necessário no combate a criminosos e, também, por atribuir a queda em indicadores durante seu governo, como o de homicídios, à ampliação do armamento da população civil que incentivou.