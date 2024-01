Wajngarten é intimado pela PF a depor em caso que apura se Bolsonaro molestou baleia

O ex-ministro foi intimado a prestar esclarecimentos porque também estava viajando com Bolsonaro

O ex-ministro foi intimado a prestar esclarecimentos porque também estava viajando com Bolsonaro. O caso ocorreu em junho do ano passado, quando Bolsonaro teria se aproximado e incomodado o animal.

O ex-ministro das Comunicações, Fábio Wajngarten , foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento no inquérito que investiga se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) molestou uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo .

Conforme os vídeos e fotos divulgados nas redes sociais, a moto aquática teria ficado a 15 metros da baleia. De acordo com a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim, as gravações comprovam o fato.

O depoimento de Wajngarten está previsto para o dia 7 de fevereiro por meio de um interrogatório virtual. Caso não consiga se conectar no dia e no horário marcado, ele terá de comparecer pessoalmente à sede da corporação, em São Sebastião.

Além de ex-ministro, Wajngarten é assessor e advogado de Bolsonaro.

A investigação procura descobrir se o ex-presidente cometeu os possíveis crimes previstos em lei, que proíbe a pesca ou “molestamento intencional” de baleias. A apuração foi instaurada após circularem nas redes sociais vídeos da moto aquática com o motor ligado se aproximando da jubarte.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o animal apresentava “comportamento aéreo”, uma vez que a baleia surge na superfície batendo na água com a nadadeira peitoral e a cauda.

"Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", menciona um trecho do procedimento, publicado no ano passado. O documento cita ainda que o condutor pilotava o veículo a uma distância inapropriada e ainda gravava com o celular.