Nunes elogia coronel Mello, mas diz que vice não está definido

"O presidente Valdemar esteve comigo pela manhã e trouxe o nome do coronel Mello, uma sugestão do presidente Bolsonaro e do PL. Falamos que é importante apresentar para os demais partidos. É um bom nome, mas precisamos ver agora os outros que estão postos", declarou o prefeito após evento de assinatura do início das obras de canalização de um córrego para evitar alagamentos no Morumbi, nesta segunda-feira, 29, em mas uma agenda conjunta com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recebeu de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a indicação do coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Nascimento de Mello Araújo, ex-comandante da Rota, para ser vice em sua chapa nas eleições municipais de 2024. O prefeito, no entanto, evitou cravar o nome ao longo do dia.

Segundo o site Metrópoles, Valdemar Costa Neto apresentou hoje uma lista de quatro candidatos em potencial ao prefeito. Além do coronel Mello, estão no páreo a delegada Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e suplente a deputada estadual pelo PL, a vereadora licenciada Sonaira Fernandes, atual secretária estadual de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio, e o deputado estadual Tomé Abduch, empresário e um dos fundadores do Movimento Nas Ruas.

Nunes afirmou ainda que receber "tanta sugestão de nome para vice" seria um indicativo de que a sua candidatura está crescendo em São Paulo e ganhando interesse no meio político.

Não há pressa para definição do indicado do PL, diz o prefeito. "As definições de vice normalmente acontecem próximo das convenções, em julho. Estão antecipando muito o processo, por causa de outros candidatos, mas ainda temos bastante tempo para conversar, discutir e achar o melhor nome. Não tem prazo definido e não tem pressa."

Seu principal adversário nas pesquisas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), deve dividir o palanque com a candidata a vice Marta Suplicy, após articulação do PT e do presidente Lula em janeiro.

A ex-prefeita ocupava antes o cargo de secretária de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo, mas rompeu com Ricardo Nunes alegando não concordar com a aproximação do emedebista com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela deve se filiar ao PT em evento na sexta-feira, 2, consolidando o retorno ao partido que criticou após os escândalos da Lava Jato.

Como mostrou o Estadão, Mello Araújo é um fiel seguidor de Bolsonaro e seria uma espécie de preposto do ex-presidente da República numa eventual nova gestão de Nunes. O prefeito, por sua vez, ganharia um reforço na pauta da segurança pública durante a campanha, com atração, sobretudo, do eleitor bolsonarista.