Comunidade judaica cobra revisão do governo sobre apoio à denúncia contra Israel por genocídio

Em um evento neste domingo, 28, em memória das vítimas do Holocausto, líderes da comunidade judaica cobraram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que reveja o apoio do Brasil à denúncia contra Israel por genocídio, que foi apresentada pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça, em Haia, diante do conflito que se intensificou no Oriente Médio depois dos ataques terroristas do Hamas, em outubro do ano passado, em solo israelense.

Presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Cláudio Lottemberg disse que convidou o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para o evento deste domingo, mas não obteve retorno.

"Eu, como brasileiro, fico frustrado, porque o Brasil sempre teve posição bastante equilibrada e tentando criar espaço para poder conciliar e participar de um cenário de construção, de entendimento. Infelizmente, desta vez, não é o que está acontecendo. E não é só o governo que fica passivo e no fundo apoiando, como a questão da África do Sul, mas a gente vê manifestações antissemitas e é frustrante ver líderes da envergadura daqueles que ocupam o Poder Executivo não se sensibilizarem. Tivemos um evento e eles foram convidados. É ruim, porque misturam situações. Nós temos uma questão de que o Brasil pode ter críticas ao governo de Israel, mas nada tem com o antissemitismo", disse Lottemberg.