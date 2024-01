'O Brasil nunca esteve tão respeitado', diz Lula para justificar viagens ao exterior

"Nunca antes na história o Brasil esteve tão respeitado no mundo quanto agora", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 25, ao comentar a quantidade de viagens que fez ao exterior em 2023. A declaração ocorreu em evento de comemoração ao 90 anos da Universidade de São Paulo (USP), na data que coincide com o aniversário da fundação da capital paulista. O responsável pelo respeito ao País, segundo Lula, é ele próprio.

"Não sabia que a minha volta à Presidência da República e a derrubada do negacionismo neste País ia gerar tanta expectativa em todos os países do mundo", afirmou o presidente. No discurso, Lula defendeu "uma USP em cada estado" do País, referindo-se à criação de mais universidades de excelência pelo território nacional. Segundo o presidente, esse é o objetivo do século 21 para o Brasil. E, para não "jogar fora o século 21, como fizemos com as grandes oportunidades do século 20?, o País deveria aproveitar o atual momento de prestígio internacional.

"Vocês sabem, eu sou tido como um presidente que viaja muito para o exterior. Quero dizer para vocês que, nunca antes na história do Brasil, o Brasil esteve tão respeitado no mundo como está agora. Nunca tinha ouvido tantas expectativas sobre o Brasil", disse Lula. Para ele, o prestígio do País é de polos distintos na ordem mundial, como Estados Unidos, Rússia e China.