Renova BR abre inscrições para curso de formação em política

RenovaBR inicia inscrições para curso de formação em política Crédito: Reprodução/Divulgação

O Renova BR, curso de formação em política, iniciou o processo de inscrição, que seguirá em aberto até o dia 29 de fevereiro. A iniciativa visa capacitar pessoas interessadas em disputar cargos eletivos em 2024. como em prefeituras e Câmara municipais, por exemplo. Um dos objetivos do projeto para este ano é ampliar a participação feminina nas eleições, assegurando que elas ocupem espaço na mesma proporção dos homens. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre os anos de 2019 a 2022, cerca de 60 mil pessoas se inscreveram no curso, mais de dois mil alunos se formaram e mais 1.400 alunos foram lançados como candidatos.

Da lista, dois políticos cearenses participaram da formação, foram eles: Francisco Franklin (Rede), vereador de Bela Cruz, e o vereador de Fortaleza, Pedro França (Cidadania). O curso tem duração de 150 horas, sendo 90h destinadas a disciplinas teóricas, realizadas na modalidade online, e 60h de atividades presenciais. O formato utilizado no curso é o “self-paced”, que traduzido para o português significa “em ritmo próprio”, ou seja, o participante decide onde e quando estudar. A formação é totalmente gratuita e inclui aulas com especialistas nos seguintes temas: Políticas públicas



Comunicação política



Organização de campanha



Governança e governabilidade



Pilares essenciais para a prática da boa política. O RenovaBR estendeu a participação de políticos com mandato em curso, anteriormente, o projeto qualificava apenas estreantes na política. Além disso, também está firmando parceria com fundações de partidos, para oferecer formação para as equipes. Dentre os dez partidos que assinaram o acordo de colaboração estão: Partido Novo



Podemos



Republicanos



Rede A diretora executiva do RenovaBR, Bruna Barros, elencou que a decisão de firmar parceria com os partidos foi tomada para formar o cidadão, em específico, os pré-candidatos das legendas.

Bruna Barros, diretora executiva do RenovaBR Crédito: Reprodução/ Divulgação “Neste momento, o Renova abre a oportunidade para que a pessoa tenha esse primeiro mandato, possam participar do curso do Renova e assim abre um outro leque, uma outra oportunidade dos partidos entenderem que o Renova, assim como as fundações, tem essa missão de formar cidadãos ali dentro da política”, disse. “É uma troca que a gente tem”, seguiu. “Alguns partidos, nomeio alguns como Rede, Novo, Podemos, Republicanos, já têm uma série de partidos que já têm essa condução positiva de parceria”.