Procuradoria vai apurar suposto uso de veículo nazista no 7 de Setembro de Curitiba

Carro teria sido construído para uso do exército alemão na 2ª Guerra Mundial. Secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Paraná será acionado

O suposto uso de um veículo nazista no desfile de 7 de setembro de 2023, em Curitiba, será apurado pela Procuradoria da República do Paraná. O carro, um Volkswagen Kübelwagen, teria sido construído para uso do exército alemão na 2ª Guerra Mundial e exibido no desfile cívico do ano passado.

O pedido de investigação foi publicado no último 17 de janeiro, assinado pela procuradora regional dos direitos do cidadão adjunta, Hayssa Kyrie Medeiros Jardim. Segundo ela, o procedimento será importante para a “a defesa da ordem jurídica e do regime democrático”.

Na portaria, é acionado o secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Paraná, João Carlos Ortega, que deverá apurar se o veículo estava no desfile e, em caso positivo, a identidade do proprietário e as medidas a serem tomadas.