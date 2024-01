Nunes terá encontro com trabalhadores da construção civil em evento com Paulinho da Força

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai participar nesta segunda-feira, 22, de encontro de trabalhadores da construção civil. O evento é organizado pela Força Sindical e terá a presença de lideranças da organização. Pré-candidato à reeleição, Nunes já conta com o apoio do Solidariedade, sigla ligada à central sindical.

Fundador do Solidariedade e líder da Força Sindical, o deputado federal Paulinho da Força estará no encontro. Além disso, haverá a presença do ex-deputado estadual e presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil (Sintracon), Antônio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção (PSD).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início deste mês, Paulinho da Força confirmou em entrevista à CNN Brasil que o Solidariedade estará com Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O deputado disse ao canal de televisão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não cumpriu as promessas que fez" e, por isso, não houve acordo na capital paulista.