Eleições EUA 2024: tudo sobre as primárias para presidente

Antes que os norte-americanos se reúnam para escolher o 47º presidente dos Estados Unidos em novembro, a população deve selecionar os candidatos para os dois principais partidos do país: Democrata e Republicano. É nesse contexto eleitoral que as primárias surgem, um método particular dos EUA realizado cerca de 6 a 9 meses antes das eleições presidenciais. As regras para o seu desenvolvimento variam em cada estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entenda como as primárias funcionam e o que elas antecipam na eleição presidencial dos Estados Unidos.

Eleições EUA 2024: o que são as primárias? De acordo com o Federal Voting Assistance Program (FVAP) dos Estados Unidos, as primárias são eleições utilizadas por cada partido com o objetivo de selecionar candidatos para as eleições gerais. Elas podem ser divididas em três tipos: Primárias Abertas: Um eleitor de qualquer afiliação política pode participar, ou seja, um Democrata pode optar por votar nas primárias republicanas, e vice-versa. Primárias Fechadas: Os eleitores podem participar apenas das primárias no partido em que foram registrados. Primárias Semifechadas: Os eleitores independentes ou sem filiação partidária podem escolher em qual primária participar, mas, caso já possuam um registro, devem votar apenas nas primárias de seu partido. CLIQUE AQUI e saiba quais tipos de primárias cada estado possui. Eleições EUA 2024: primárias X caucus As primárias e o caucus são utilizados como prévia eleitoral nos Estados Unidos, mas ambos possuem as suas particularidades na seleção do candidato. Primárias Dirigidas pelos governos estaduais, os eleitores escolhem o seu candidato anonimamente (voto secreto) nas primárias, por meio de inscrição em cédula eleitoral. Caucus No caucus, a organização é dirigida pelos partidos políticos e é até possível decidir pelo voto secreto, mas outras dividem os participantes em grupos, de acordo com o candidato apoiado.

Os grupos fazem discursos de apoio ao seu candidato, influenciando a decisão de outros para que se unam. Em seguida, o número de delegados atribuídos a cada candidato é baseado no número de votos da bancada que receberam. As informações são do portal oficial do governo dos EUA, usa.gov. Donald Trump: vitória no estado de Iowa Na segunda-feira, 15, o ex-presidente Donald Trump alcançou uma vitória recorde no caucus republicano do estado de Iowa, com 51% de apoio. A liderança do partido aconteceu apesar de suas 91 acusações criminais em Nova York, Flórida, Washington e Geórgia. Em segundo lugar, Ron DeSantis, governador do estado da Flórida, alcançou 21,2% dos votos.