Enquete O POVO: Você concorda com a decisão do governador Elmano de vetar recursos para o Carnaval?

O "veto" de Elmano, no entanto, não se aplica a atividades desenvolvidas no Sistema Estadual de Cultura

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), proibiu que órgãos ou entidades estaduais utilizassem recursos públicos para patrocinar eventos festivos relacionados ao Carnaval. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE) na última sexta-feira, 12.

No texto, o governo aponta que os recursos serão destinados a setores que, no momento atual, "demandam atendimento emergencial e que impactam mais fortemente a qualidade de vida da população cearense”.

Os festejos de Carnaval realizados em 2023 injetaram cerca de R$ 233,7 milhões no turismo do Estado do Ceará, conforme o levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).