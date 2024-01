Lula está filiado a partido de Bolsonaro e PF investiga

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a Polícia Federal (PF) apure a suposta prática de crime no caso de uma pessoa que se passou pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para filiá-lo ao PL. Lula é um dos fundadores do PT e estava desligado da legenda desde 15 de junho de 2023, quando a suposta filiação dele à agremiação de Jair Bolsonaro (PL) teria sido efetuada. Embora tenha se filiado ao PT de São Bernardo do Campo em 1981, ele aparece como desfiliado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação é do O Globo.

Conforme Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem indícios de "falsidade ideológica". O ministro afirmou então que os autos devem ser encaminhados ao diretor-geral da Polícia Federal. Em nota, a Justiça Eleitoral afirmou ser "fato notório" que Lula pertence ao Partido dos Trabalhadores.