Capelli nega que tenha pedido demissão do Ministério da Justiça e promete ajudar na transição

O atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, esclareceu boatos acerca de uma eventual demissão da pasta. Ele negou, em publicação no X, antigo Twitter, que estaria deixando o cargo, mas que estava saindo de férias nesta quinta-feira, após se reunir com o ministro, Flávio Dino (PSB).

“Não pedi demissão. Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução”, escreveu.

