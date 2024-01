Quem é Fito, líder da maior facção criminosa do Equador e que fez país ter dias de terror

Quem é Fito, líder da maior facção criminosa do Equador que fugiu da prisão e fez país ter dias de terror Crédito: Reprodução/ Forças Armadas do Equador via AFP

O nome do líder da facção criminosa Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, o Fito, voltou a repercutir no Equador após o criminoso fugir da prisão onde cumpria pena de 34 anos. A fuga, que aconteceu no último domingo, 7, fez com que o presidente Daniel Noboa adotasse medidas de proteção e declarasse estado de emergência no país todo. Aos 44 anos, Fito cumpria pena em uma penitenciária na região litorânea próxima a Guaiaquil, maior cidade do Equador, desde 2011. Ele foi condenado a uma pena de 34 anos por crime organizado, narcotráfico e homicídio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta não é a primeira vez que o chefe do crime foge da prisão. Em parceria com outros criminosos, ele já havia fugido em 2013, depois de cumprir apenas dois anos de pena na prisão de segurança máxima conhecida como A Rocha, na cidade de Guaiaquil.

Fito assumiu o comando da facção após a morte do líder anterior, Júnior Roldán, que havia deixado a prisão. As autoridades informaram que a morte de Roldán foi na Colômbia. De acordo com a imprensa do país, Fito sumiu pouco antes de ser transferido para uma prisão de segurança máxima. Mais de três mil policiais foram acionados para procurá-lo até nos telhados e nos esgotos da prisão. De início, havia a possibilidade de Fito ter se escondido dentro da prisão, que é chefiada pelos Choneros. A facção teve origem nas províncias de Manabí e tem alianças com o Cartel de Sinaloa, um dos maiores grupos criminosos do mundo e com base no México. Além de embates com outras facções do narcotráfico, Los Choneros são acusados de homicídios, roubos e extorsões. Crise de segurança no Equador A crise de segurança pública no Equador atingiu novas proporções nesta terça-feira, 9, quando homens armados e com explosivos invadiram uma universidade em Guaiaquil e uma emissora de tv local. No meio dos ataques, um brasileiro e outros sete policiais foram sequestrados. Houve explosões na província de Esmeraldas, o que fez com que o Ministério da Educação suspendesse as aulas presenciais em todo o país até a sexta-feira próxima, 12.

Os atos aconteceram dois dias após o líder dos Los Choneros - uma das facções mais temidas do país- fugir da unidade penitenciária onde cumpria uma pena de 34 anos. A crise no Equador, que teve início com motins em prisões, integra uma onda de violência que vem sendo ampliada no país desde agosto de 2023, quando a eleição presidencial prevista para 2025 foi antecipada após a dissolução da Assembleia Nacional. Às vésperas da eleição, Fernando Villavicencio, um dos candidatos à presidência, foi morto a tiros após a saída de um comício.