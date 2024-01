Sob gestão de Nísia Trindade, Fiocruz vendeu testes de Covid-19 com sobrepreço de 700%

O TCU sustenta que a aquisição levou a um prejuízo de R$ 400 milhões aos cofres do governo federal

A Fundação Oswaldo Cruz forneceu ao Ministério da Saúde testes de Covid-19 por uma quantia oito vezes maior se comparado aos que foram comercializados para entidades da iniciativa privada. As compras ocorreram no fim da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

À época, a Fiocruz era gerida pela atual chefe da pasta da Saúde, ministra Nísia Trindade. O ministério tinha uma licitação em andamento na ocasião, que foi suspensa pouco antes da aquisição feita junto à instituição.