Após cassação, prefeito "sumido" de Tianguá reaparece em redes da esposa: "Vamos chegar lá"

O prefeito cassado de Tianguá (distante 330 km de Fortaleza), Luiz Menezes de Lima (PSD), fez uma rápida aparição nas redes sociais da esposa, Natália Félix, nesta quinta-feira, 4. No vídeo publicado no Instagram de Natália, o gestor municipal saúda a população tianguaense.

O gestor estava afastado pela Justiça desde o dia 31 de outubro de 2023. Neste período, o vice Alex Nunes (sem partido) assumiu o comando do Executivo Municipal.

Em março do ano passado, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) analisou o suposto sumiço do prefeito.

O caso veio à tona no começo de março de 2023, após a vereadora Nadir Nunes (PL) utilizar seu tempo no plenário para acusar que, sem o gestor, a Prefeitura estaria sendo gerida até pela primeira-dama.

O suposto sumiço virou caso de polícia, além da apuração pela pelo órgão ministerial. No mesmo dia 1º de março, o vereador José Leôncio (PSB), à procura do prefeito, foi até a residência do gestor. Segundo ele, já teria havido a tentativa de entrar em contato com o Luiz Menezes por meio de ofício, protocolado no dia 14 de fevereiro, solicitando uma audiência. Sem retorno, ele foi até a casa do prefeito.

O vereador afirmou, na época, que foi convidado a entrar na residência com autorização de uma funcionária. Em um dos vídeos compartilhados, é possível escutar que a mulher afirma que o prefeito teria viajado para a casa do filho e não estaria no município.

O caso acabou com um boletim de ocorrência feito por pessoas próximas ao prefeito. Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) confirmou que apura “uma suposta violação de domicílio que teria ocorrido, no dia 1º de março, no bairro Córrego, no município de Tianguá”.