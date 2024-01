Saiba por que governadores opositores a Lula não irão comparecer a ato do 8/1

Lula e governadores atravessam a Praça dos Três Poderes e vão ao STF um dia após ataques do 8 de janeiro Crédito: AGÊNCIA BRASIL

Governadores opositores à gestão do presidente Lula não devem comparecer ao ato marcado para o próximo dia 8 de janeiro, data que completa um ano dos ataques golpistas. O evento mobilizado pelo governo federal é intitulado "Democracia Inabalada". De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o chefe do Executivo brasileiro estima a presença de 500 convidados no Congresso Nacional. Entre eles, estão os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara e do Senado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em evento realizado no dia 12 de dezembro para anunciar investimentos de bancos públicos nos estados, Lula convidou governadores para a ocasião. "Estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou-se dar um golpe no dia 8 de janeiro e que ele foi debelada pela democracia desse país".

