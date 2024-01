Alexandre de Moraes diz que filhas recebem ameaças de cunho sexual: "Povo doente"

Ele afirmou que os envolvidos na invasão ao prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro do ano passado tinham planos de matá-lo. Segundo ele, os envolvidos defendiam que ele fosse preso pelo Exército ou executado, sendo uma possibilidade até enforcá-lo na Praça dos Três Poderes.

O ministro, que é alvo preferencial de ataques de bolsonaristas, disse, no entanto, que já esperava algo nesse sentido e afirmou ter mantido a "tranquilidade".Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Não poderia esperar de golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido. Mantive a tranquilidade. Tenho muito processo para perder tempo com isso. E nada disso ocorreu, então está tudo bem", disse.



O ministro afirmou que, mesmo assim, não aumentou a segurança pessoal e permaneceu com a mesma quantidade que tinha quando foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, em 2014. "Eu já recebia ameaças da criminalidade organizada. O esquema é o mesmo há quase nove anos. Em relação à minha família, aumentei a segurança", disse.

"Eram três planos. O primeiro previa que as Forças Especiais (do Exército) me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí, não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio", disse ele em entrevista para especial do O Globo que resgatou os acontecimentos do 8 de janeiro.



O ministro detalhou mais o que defendiam os criminosos: "E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição".