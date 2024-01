Lula sanciona LDO para 2024, mas veta prazos para pagamento de emendas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024, que dita as regras para execução do orçamento. O texto, no entanto, passa a valer com vetos do presidente em relação ao calendário de pagamento para emendas parlamentares. As justificativas dos vetos aparecem no Diário Oficial desta terça-feira, 2.

No texto original, é estabelecido que seria obrigatório empenhar a despesa até 30 dias contados do término da divulgação. Atualmente, a liberação é feita apenas com a autorização ministerial. No primeiro semestre de 2023, parlamentares reclamaram que o Governo demorou para liberar emendas.

No período, a gestão colecionou algumas derrotas, como no Marco do Saneamento, e pautas importantes para o Planalto foram travadas. Com a finalização do ano, o Governo divulgou que liberou mais emendas que a gestão anterior.