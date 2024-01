Campanhas de prefeitos e vereadores terão dinheiro recorde; PL e PT serão mais beneficiados

Aprovação do Orçamento no Congresso Nacional Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em 2024, os partidos políticos terão mais dinheiro para campanhas eleitorais do que jamais foi aplicado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado Fundo Eleitoral. O Congresso aprovou, na última semana, um Fundão de R$ 4,96 bilhões — com B de bola —, para custear as campanhas em 2024. O valor é recorde para uma eleição municipal e mais que dobra o montante destinado ao fundo em 2020 (R$ 2.034.954.823,96). A quantia iguala a verba destinada para as eleições nacionais e estaduais de 2022.

Quem se dará melhor será o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguido pelo PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque, o critério de divisão do montante considera o tamanho da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados, considerando a última eleição, portanto, 2022. No ano passado, o PL elegeu 99 deputados federais e o PT 68 parlamentares. Vale citar que o PT compõe uma federação com o PCdoB e com o PV; totalizando uma bancada de 81 parlamentares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Continuam a lista, União Brasil, PP, MDB, PSD, Republicanos, PSDB-Cidadania; PDT, Psol-Rede; e o PSB.

Aprovação A decisão sobre a cifra ocorreu na sessão do Congresso que aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano que vem. Lideranças do PT e do PL, partidos que antagonizam no cenário político nacional, estiveram entre os favoráveis à aprovação do aumento. O valor do Fundão de 2024 gerou diversas críticas porque além do aporte exorbitante, é difícil elencar os critérios para que uma eleição com apenas dois cargos em disputa (prefeito e vereador) tenha o mesmo custo de uma eleição geral, quando são eleitos presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O Orçamento foi aprovado com corte de R$ 7 bilhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O dinheiro para rechear o Fundão veio de parte desse corte. O PAC é o maior programa de investimentos do governo Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se posicionou contrário ao aumento e tentou articular a aprovação de um destaque apresentado pelo partido Novo, que reduziria o valor para cerca de R$ 940 milhões, valor previsto inicialmente na proposta enviada pelo governo federal, e no ano que vem seria negociado um valor intermediário de 2,6 bilhões.