Associação de reitores critica redução de Orçamento para universidades federais

Segundo o grupo, o valor aprovado pelo Congresso para a Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano representa repasses de pouco mais de R$ 5,9 bilhões para as instituições. O montante representaria uma redução de mais de R$ 310,3 milhões com relação ao valor de 2023, quando as unidades receberam investimentos em R$ 6,2 bilhões.

A diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que reúne reitores de todas as 69 universidades federais e dois centros federais de educação tecnológica do Brasil, divulgou nesta terça-feira, 26, um manifesto declarando “indignação” com o orçamento destinado a universidades federais em 2024.

“Nos últimos anos, as universidades federais têm enfrentado redução sistemática dos recursos destinados para funcionamento e investimento. Simultaneamente, houve aumento do número de universidades, localizadas principalmente no interior do país, e do número de vagas e de cursos de graduação e de pós-graduação”, diz a nota.

“Além de formarem pessoas com excelência reconhecida nacional e internacionalmente, as universidades federais realizam a maior parte da pesquisa do país e têm ampliado cada vez mais a sua atuação na sociedade, como presenciado durante a pandemia de covid-19 e nas diversas ações diretas para a melhoria da vida da população brasileira”, continua a nota.

O manifesto destaca que o valor destinado às instituições foi incrementado em 2023 com a chamada PEC da Transição, movimento que poderia se repetir neste ano. “As reitoras e os reitores das universidades federais brasileiras vêm, mais uma vez, destacar a necessidade urgente de recomposição do orçamento das universidades federais para 2024”.

“Após estudos técnicos que consideram a difícil situação econômica do país, reafirmamos a necessidade de acréscimo de, no mínimo, R$ 2,5 bilhões no orçamento do Tesouro aprovado pelo Congresso Nacional para o funcionamento das universidades federais em 2024”, destaca a nota da Andifes.