"Não é humanamente aceitável", diz Lula sobre Gaza em almoço com repatriados

Em almoço de Natal com repatriados de Gaza, o presidente lamentou vítimas civis no conflito e voltou a defender a liberação de todos os reféns na região

Em almoço de Natal com brasileiros repatriados da Faixa de Gaza, o presidente Lula (PT) voltou a criticar nesta segunda-feira, 25, o atual conflito na região. Lamentando a morte de mulheres e crianças na guerra, o presidente classificou a situação como “humanamente inaceitável”. As informações são da agência Reuters.

"Quero dizer para vocês que não é possível aceitar o que está acontecendo”, disse o presidente no almoço, organizado pela Presidência da República com repatriados que chegaram de Gaza no último sábado, 23. "Não é possível tanta morte de mulheres, de tantas crianças, a destruição de todo patrimônio que foi construído pelo povo palestino”.

21 repatriados participaram do almoço com Lula. Ao todo, o grupo era composto por 30 pessoas, incluindo 16 brasileiros com dupla nacionalidade e 14 familiares palestinos. Sete deles, no entanto, já voltaram para seus países de origem. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com a última leva chegou no último sábado vindo do Cairo, no Egito.