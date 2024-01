Há um ano, atentado tentava explodir bomba em Brasília, com participação de cearense

Diversos aliados do governo Lula (PT) no Congresso foram às redes sociais neste domingo, 24, para lembrar episódio registrado na véspera do Natal de 2022, quando ocorreu uma tentativa de explosão de uma bomba próxima do Aeroporto de Brasília. Atentado planejado por extremistas apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) teve participação do blogueiro cearense Wellington Macedo, preso em setembro deste ano.

“Há 1 ano, vivíamos ameaça de bomba no aeroporto de Brasília, famílias divididas e parentes que deixaram os seus para acampar em frente aos quartéis pedindo intervenção militar. Um ano depois, temos um Natal com um Brasil reconstruído e mais unido, com a volta de políticas sociais, desemprego no menor nível em 8 anos, inflação em queda e democracia fortalecida”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última sexta-feira, 22, o presidente Lula (PT) chegou inclusive a excluir condenados por atos golpistas de 8 de janeiro do indulto de Natal – perdão de pena que costuma ser concedido todos os anos em período próximo do Natal.