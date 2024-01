Secretário de Tarcísio, Kassab anuncia apoio à reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gilberto Kassab, formalizou apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), na disputa eleitoral de 2024. O apoio formal de Kassab ocorre dois dias depois de o ex-presidente da República Jair Bolsonaro bater o martelo e decidir levar o PL para base de apoio de Nunes na campanha do ano que vem, como afirmou o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Agora, Nunes conta com o PL, PSD e PP entre grandes partidos que apostam em sua reeleição.

O principal adversário do atual prefeito é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que conta com apoio do PT e já foi colocado em palanque ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.