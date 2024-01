Homem tatua nome de Lula na testa e viraliza nas redes sociais

A tatuagem foi feita no fim do ano passado. No entanto, voltou a circular nas redes sociais esta semana

Um homem viralizou nas redes sociais após tatuar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na testa. A tatuagem foi realizada no fim ano passado, quando o petista foi eleito como chefe do Executivo, no entanto, voltou a circular esta semana na web.

O vídeo foi divulgado pelo autor da arte, o tatuador Leo Caberna, em um estúdio localizado no bairro Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na gravação, é possível ver perceber que o rapaz escolheu o nome de Lula e completou a arte em homenagem ao presidente com uma estrela vermelha ao lado da escrita.

O deputado federal Carlos Jordy (PL) resgatou o vídeo e o publicou nas redes sociais, onde escreveu a seguinte legenda: “E se você pudesse utilizar 0% do seu cérebro?”.