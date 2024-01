Dino diz que caso Marielle será "integralmente elucidado" em breve

Flávio Dino foi o nome escolhido por Lula para vaga de Rosa Waber no STF Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, durante cerimônia, que o caso envolvendo morte da deputada carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, será “integralmente elucidado” em breve. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira, 21. Ele deixa o cargo de ministro da Justiça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar do ato de despedida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que Dino permanecerá na pasta até o dia 8 de janeiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministra [das Mulheres] Cida [Gonçalves], elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje, alguém pergunta: 'Bom, decorrido um ano...' As investigações avançaram”, seguiu.

“É claro que eu não controlo o inquérito, não tenho a honra de ser policial. Mas o dr. Andrei [Rodrigues] está aqui. Eu quero reiterar e cravar. Não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, porque esse é um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres, de defesa das mulheres na Política e, portanto, de defesa da Política”. O chefe da pasta afirmou ainda que a resolução do caso foi uma promessa de campanha do presidente Lula, assumida pelo ministro da Justiça. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esteve ao lado de Dino durante o discurso. A corporação avançou com a delação premiada do ex-policial militar Elcio Queiroz, negociada em julho. Ele dirigiu o veículo para assassinar Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes. Caso Marielle Em março deste ano, o caso Marielle completou cinco anos. As investigações levaram a prisão de dois executores: o policial militar reformado Ronnie Lessa, por ter atirado na vereadora, e do motorista, o ex-policial militar Élcio de Queiroz. Os motivos e os líderes do atentado permanecem desconhecidos. “Já se passaram cinco anos: é muito tempo”. O desabafo é de Marinete Silva, mãe de Marielle Franco, e resume o sentimento de familiares, amigos, ativistas, e de qualquer pessoa indignada com o crime. “Hoje, o mundo inteiro quer saber quem mandou matar Marielle. Isso não é uma questão a ser resolvida apenas para a família”, complementa a mãe. O próprio processo de investigação passou a ocupar um lugar central no noticiário. A Polícia Civil teve cinco delegados responsáveis pelo caso na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. No Ministério Público Estadual, três equipes diferentes atuaram no caso durante esses anos.

Em julho deste ano, o ex-policial militar Élcio Queiroz, realizou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. No depoimento, Queiroz apontou o nome de outra pessoa envolvida no crime. A delação premiada, proferida por Élcio, sinaliza que Ronnie Lessa teria sido o autor dos disparos Lessa teria dito ao comparsa que não pesquisou nada sobre Marielle. Élcio, contudo, desconfiou que o amigo estava mentindo e, a partir dessa quebra de confiança, decidiu fazer uma delação, de acordo com a Polícia Federal. Élcio e Ronnie Lessa estão presos desde 2019 e serão julgados pelo Tribunal do Júri, cuja sessão ainda não foi agendada.