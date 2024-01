Deputados aprovam lei que institui sistema de prevenção e combate à tortura no Ceará

Os deputados estaduais aprovaram projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortuta. A proposta foi deliberada nesta terça-feira, 19, em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

De acordo com o texto, enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT), o objetivo da proposta é "fortalecer a prevenção e o combate à tortura no Ceará". Além disso, a medida busca ainda consolidar em lei a existência do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos.