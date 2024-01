Promotoras denunciam Mamãe Falei por falas sexistas sobre mulheres ucranianas

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o ex-deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, por falas sexistas sobre mulheres ucranianas. Ele é acusado de discriminação e preconceito de gênero.

O ex-deputado afirmou que ainda não foi intimado sobre a denúncia e que as acusações têm "teor político".

A denúncia é mais um desdobramento dos áudios enviados pelo ex-deputado em um grupo no WhatsApp sobre o conflito entre a Rússia e Ucrânia. Ele afirmou que as mulheres ucranianas são "fáceis, porque são pobres". A divulgação das mensagens levou à cassação do mandato de Do Val, em maio do ano passado, por quebra de decoro parlamentar.