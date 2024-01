Evandro no PT e grupo de Cid escolhe novo partido: Jogo Político #266

Com o ano quase no fim, aceleram-se movimentos de olho nas eleições de 2024 em Fortaleza. No domingo, 17, o deputado Evandro Leitão se filiou ao PT, com recepção de estrela. Nesta segunda-feira, 18, o grupo de Cid Gomes faz a reunião com objetivo de decidir novo partido, com a saída do PDT. Estes são temas do podcast Jogo Político episódio #266.

Participam do Jogo Político os jornalistas Carlos Mazza, colunista de Política, Júlia Duarte, repórter de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

Podcast Jogo Político: segunda-feira, às 14 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio